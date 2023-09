Werbung

In einer Woche, am 26. September 2023, erscheint der kostenpflichtige DLC Phantom Liberty. Die Erweiterung soll Cyberpunk 2077 erheblich ausbauen. Zu dem DLC gehört das große Update 2.0. Dieses sollte ursprünglich am selben Tag erscheinen.

Das Update soll auch endlich 8+ AMD Kerne ausnutzen. Nun zeigten die Entwickler neue Inhalte und gaben Informationen. Anlass dafür war ihr eigener Livestream Night City Wire. Auch Schauspieler Idris Elba hatte darin einen Auftritt. In Cyberpunk 2077 verkörpert er Solomon Reed. Bezüglich Preloads und Releasezeiten gab es auch neue Infos. Update 2.0 wird nicht am Tag des Release von Phantom Liberty erscheinen, sondern 5 Tage früher, am 21. September 2023. Dadurch haben Spieler, die neu einsteigen, die Chance, das Intro zu beenden und in der offenen Welt anzukommen, bevor der DLC mit neuen Inhalten vor der Tür steht.

Version 2.0 bringt einige kostenlose Neuerungen mit sich:

Neuer Look für Skilltrees und Perks

Überarbeitete Cyberware und neues Kapazitäts-System

Kämpfen ist jetzt auch aus dem Auto aus möglich

Verfolgungsjagden

KI-Verbesserungen in Kämpfen

Neues Polizei-System

Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Änderungen bei Loot, Items und Crafting

Neue Radiosender

Voraussetzung ist natürlich der Besitz des Hauptspiels. Wer sich am 26. September Phantom Liberty ansehen möchte, kann dies auf dem PC ab 01:00 Uhr. Konsolenbesitzer können bereits eine Stunde früher ab 00:00 Uhr spielen. Bei Steam gibt es den DLC zum Vorbestellen noch für 29,99 Euro. Im Bundle mit dem Hauptspiel werden 82,78 Euro fällig.