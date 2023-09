Age of Empires 4 erhält kostenpflichtige Erweiterung

Am 28. Oktober 2021 wurde der vierte Teil von Microsofts Strategie-Urgestein Age of Empires veröffentlicht. Ein Jahr später folgte die Anniversary Edition mit zwei neuen Völkern. Zur gamescom 2023 der Port auf die XBox. Jetzt steht der erste kostenpflichtige DLC in den Startlöchern.

Insgesamt zehn Völker stehen aktuell zu Auswahl. Außerdem können vier Einzelspielerkampagnen bestritten werden. Der Titel kann durchaus als Erfolg für Microsoft gesehen werden. Auf Metacritic erreicht die Anniversary Edition einen Metascore von 83 und einen User Score von 8,5. Das Franchise ist bekannt dafür, seine Spiele auch etliche Jahre bis Jahrzehnte nach Release mit sowohl kostenlosen als auch kostenpflichtigen Inhalten zu versorgen. Bestes Beispiel hierfür ist Age of Empires 2, das in seiner Originalversion bereits 1999 erschien. Neben mehreren Neuauflagen werden dafür auch heute noch Addons mit neuen Inhalten ausgespielt.

Mit Der Aufstieg der Sultane soll nun das erste kostenpflichtige Addon für Age of Empires IV erscheinen. Nun wurde ein erster Screenshot geteilt, der die neue Fraktion Byzanz zeigt. Das oströmische Reich kommt mit neuen Gebäuden und eigenen Einheiten. Das byzantinische Reich war bereits in Age of Empires II vertreten und wird von vielen Fans gespannt zurück erwartet.

Es ist weiterhin anzunehmen, dass nicht nur eine neue Fraktion mit dem Addon vorgestellt wird. Aktuell ist auch nicht bekannt, ab wann die neuen Inhalte verfügbar sein werden. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website und im Age of Empires Insider Programm.