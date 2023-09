Werbung

Mittlerweile ist Starfield erschienen. Der Titel wurde lange erwartet und kann zum Release viele Spieler überzeugen. Auch der Metascore von 86 auf metacritic kann sich durchaus sehen lassen. In einem Bereich gibt es aber deutlichen Verbesserungsbedarf. Starfield hinkt bei der Barrierefreiheit weit hinterher.

Accessibility-Berater Steve Saylor stellt dem Spiel kein gutes Zeugnis aus, wenn es um Accessibility geht. Es gibt in der aktuellen Version von Starfield einen Menüpunkt "Zugänglichkeit". Dort finden sich jedoch nur vier Optionen, die angepasst werden können. So können allgemeine Untertitel und Dialoguntertitel an- und ausgeschaltet werden. Es lässt sich ändern, wie das Visier beim Zielen eingestellt wird und schließlich kann die Menüschrift extra groß dargestellt werden.

Was komplett fehlt, obwohl heutzutage in vielen Spielen bereits Standard, sind die Optionen für Farbenblinde. Saylor kritisiert auch, dass sich die Kontraste zwischen Schrift und Hintergrund nicht verändern lassen. Die Änderung der Schriftart ist ebenso wenig möglich. Besonders schade ist das Fehlen der Optionen in Anbetracht der Tatsache, dass Mutterkonzern Microsoft sich sonst sehr in diesem Bereich einsetzt. Besonders bekannt ist hier der Adaptive Controller, der ein für alle Bedürfnisse anpassbares Spielerlebnis bieten soll.

Fans hoffen beim Thema Barrierefreiheit nun auf die Hilfe der Modding Community. Gerade bei Bethesda-Spielen ist diese besonders aktiv. Das beste Beispiel hierfür ist Skyrim.