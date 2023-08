Werbung

Gestern startete die gamescom 2023. Fachbesucher und Presse konnten sich ab 09:00 Uhr ein Bild von dem machen, was die Gamesbranche in nächster Zeit zu bieten hat. Ganz vorne dabei das lange erwartete Starfield.

Besucher ohne vorherigen Termin konnten sich ab 12:00 Uhr anstellen, um nach knapp 30 Minuten einen allerersten Blick auf die ersten 20 Minuten Gameplay zu werfen. Leider handelt es sich bei dem gamescom-Auftritt von Starfield nur um eine Videopräsentation. Wer selbst spielen will, muss sich noch bis zum offiziellen Release gedulden. Bild- und Tonaufnahmen sind innerhalb des Standes leider verboten. Die folgenden Abschnitte enthalten leichte Spoiler zum Spiel und dem gezeigten Video. In einer kurzen Einführung wurden noch einmal die mehr als 1.000 besuchbaren Planeten beworben. Auch der Charakter-Designer lässt, typisch für Bethesda, jede Freiheit. Wer möchte, könne "bis zu fünf Stunden" mit dem Entwurf seines Charakters verbringen.

Ein kurzer Trailer und eine Videobotschaft von Chefentwickler Todd Howard, dann ging es los mit Starfield. Ein Intro im Bergwerk zeigt erste Blicke auf NPCs und Umgebung, dann erreicht der Spieler den versprochenen Charakter-Editor. Das Video zeigt einen kurzen Überblick wie mit wenigen Klicks ein Avatar erstellt wird. Es ist bereits zu sehen, dass die Optionen enorm vielfältig sind. Wer sich die perfekte Spielfigur schaffen will, fühlt sich hier an Skyrim und Fallout erinnert.

Im Video folgt nun der erste Kampf. Der mögliche Wechsel zwischen Ego- und 3rd-Person-Perspektive geschieht fließend per Knopfdruck. Natürlich darf in einem Gameplay-Video für Starfield ein Blick auf die Raumschiffe nicht fehlen. Gezeigt wird die Sicht im Cockpit und ein weiterer kurzer Kampf - dieses Mal im All. Zum Abschluss der rund 20 Minuten erreicht der Spieler über einen Schnellreisepunkt die Stadt Constellation auf Alpha Centauri. Hier endet das Gameplay und ein weiterer Trailer verabschiedet die Besucher mit einer Neuinterpretation von Rocket Man zurück auf die Messe.

Starfield erscheint bereits am 06. September 2023 für alle Konsolen und PC. Für Käufer der Premium-Edition gibt es fünf Tage früher Zugang. Sie erhalten die Möglichkeit, zum Early Access am 1. September. Starfield ist ab Release im Xbox Gamepass verfügbar. Wer den Early Access nutzen will, kann für 34,99 Euro auf die Premium Edition upgraden.