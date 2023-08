Werbung

Bald soll das erste große Update für Cyberpunk 2077 erscheinen. Doch schon vor Release sprechen die Entwickler von der Zukunft einer anderen großen Marke. Das Franchise um The Witcher soll weiter wachsen und es gibt endlich neue Informationen zu Teil IV.

Gerade hat CD Projekt Red bekannt gegeben, dass Phantom Liberty nicht nur die erste, sondern gleichzeitig die letzte Erweiterung für Cyberpunk 2077 sein wird. Das Studio gibt an, man wolle in Zukunft alle Projekte über die Unreal Engine von Epic realisieren. Cyberpunk läuft als letztes Spiel noch mit der hauseigenen Red Engine. Anstatt weiter Inhalte für das veraltete System zu schaffen, will man sich neuem zuwenden.

Das nächste große Spiel von CD Projekt läuft aktuell unter dem Codenamen Polaris. Dass sich dahinter The Witcher 4 verbirgt, wurde bereits bestätigt. In einer Investorenkonferenz gab CEO Adam Kicinski nun bekannt, dass aktuell bereits rund 260 Leute an Witcher 4 arbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten an Phantom Liberty könne man dem Projekt noch mehr Personal zuweisen.

Viel ist über den neuesten Teil der Witcher-Reihe noch nicht bekannt. Bisher sicher bestätigt sind nur eine Open World und der Einsatz der Unreal Engine. Es wird allerdings gemutmaßt, dass das Spiel 2024 erscheinen soll und dass nicht Geralt von Riva die Hauptfigur sein wird. Stattdessen soll seine Ziehtochter Ciri der Hauptcharakter im neuesten Teil sein.

Es bleibt abzuwarten, was sich bezüglich der Story bestätigt, sobald sich CD Projekt erstmals zu den Inhalten äußert.