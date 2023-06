Werbung

Die TEKKEN-Reihe soll demnächst um Teil 8 erweitert werden. Ein genaues Release für den Titel gibt es allerdings noch nicht. Fans vermuten Ende 2023, Anfang 2024. Bandai Namco selbst hat sich noch nicht dazu geäußert und das Prügel-Spiel ist auch auf dem Summer Game Fest nicht aufgetaucht. Dennoch gibt es Neuigkeiten zu dem Titel.

In einem eigenen YouTube-Trailer wird die Closed-Beta angekündigt. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf der dazugehörigen Seite kostenlos bis zum 27. Juni 10.00 Uhr registrieren. Der Closed-Network-Test läuft vom 21. Juli um 10:00 Uhr bis zum 24. Juli um 09:00 Uhr auf PlayStation 5 und vom 28. Juli um 10:00 Uhr bis zum 31. Juli um 09:00 Uhr auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam. Das primäre Ziel des Tests ist es, die Netzwerkqualität von TEKKEN 8 zu testen.

TEKKEN 8 läuft in der Unreal Engine 5, ist exklusiv für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die PC-Version ist rein digital erhältlich. Die TEKKEN-Reihe hält den Rekord für die am längsten andauernde Geschichte in einer Videospielreihe. Bandai Namco verrät, dass sich der neue Teil auf den "Vater-Sohn-Showdown zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama konzentrieren" wird, der schon seit Release von TEKKEN 1995 die Handlung des Kampfspiels bestimmt.