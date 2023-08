Werbung

Viele der großen Titel auf der diesjährigen gamescom zeigten leider nur Videopräsentationen statt Anspielstationen. Anders beim neuen Titel der Dark Souls Macher von FromSoftware. Das Actionspiel Armored Core VI: Fires of Rubicon konnte auf einer großen Fläche ausgetestet werden. Veröffentlicht wurde der Titel bereits während der gamescom am 25. August 2023.

Viele Fans der Dark-Souls-Spiele wissen nicht, dass die Armored Core Reihe tatsächlich wesentlich älter ist. Seit 1997 sind mit diversen Spin-Offs insgesamt 13 Spiele in dem Franchise erschienen. Die Veröffentlichung von Armored Core V ist mittlerweile 11 Jahre her. Durch den großen Erfolg der Souls-Reihe und zuletzt auch Elden Ring sind die Mech-Shooter ein wenig in den Hintergrund geraten. Nun will das Unternehmen an seine Ursprünge anknüpfen.

Der Andrang auf die Spielstationen war trotz des Releases während der Messe enorm. Gegen Abend bot sich dann die Chance, es mit geringer Wartezeit zu testen. Gespielt werden konnte ein kurzer Einsatz. Zur Auswahl standen drei verschiedene Mechs. So gab es eine Varianz von Nah- und Fernkampfwaffen, je nach Vorliebe. Auch ein vierbeiniger Roboter konnte gesteuert werden. Ohne großes Vorgeplänkel landet der Spieler mitten in der Action. Die Kämpfe sind hektisch, aber spannend. Eine einfache Steuerung ermöglicht es, schnell ins Spiel zu finden. Auch die Atmosphäre kann überzeugen. Man rast mit seinem Mech in der Third-Person-Sicht durch riesige Industriebauten im All. Waffenfeedback und Flugsteuerung fühlen sich überzeugend an.

Das Spiel kann bisher durchaus gute Kritiken vorweisen. Metacritic meldet einen Metascore von 87 und einen Userscore von 7,2. Wer möchte, kann sich das Spiel direkt auf der Herstellerseite bestellen. Verfügbar ist Armored Core VI auf allen gängigen Plattformen und sowohl physisch als auch rein digital. Die Standard Edition gibt es für 69,99 Euro. Die Collector's Edition für 249,99 Euro ist bei einigen Händlern nicht mehr für alle Systeme verfügbar.