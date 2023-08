Werbung

Auf der Ubisoft Forward im Juni wurden gleich drei neue Assassin's-Creed-Titel gezeigt. Der mobile Ableger Codename Jade soll erst 2024 erscheinen. Einen ersten Eindruck können sich Besucher der diesjährigen gamescom schon jetzt verschaffen. In Halle 6 kann das Action-Spiel im asiatischen Setting angezockt werden.

Auch wenn es sich noch um eine recht frühe Edition handelt, kann sich die Grafik durchaus sehen lassen. In den knapp 15 Minuten Anspielzeit war noch nicht viel von der späteren Story zu sehen. Gespielt wird hier auf Samsung Galaxy S23 Ultra. Bevor es mit dem eigentlichen Spiel losgeht, steht die Kosmetik auf dem Plan. In einem eigenen Editor kann der eigene Avatar erstellt werden. Sobald Geschlecht und Aussehen feststehen, geht es los. In der Demo stehen einige verschiedene Rüstungen im Inventar zu Wahl. Als Waffen gibt es einen Speer und eine Großaxt zu testen.

Das Head-Up-Display zeigt alle Informationen, die man auch von Konsolen und PC gewohnt ist. Am oberen Rand finden sich alle wichtigen Menüs, wie zum Beispiel Inventar und Skill-Tree. Oben rechts zeigt die Mini-Map einen kleinen Ausschnitt der direkten Umgebung. Gesteuert wird, typisch mobile game, mit den Daumen. Links bewegt man die Spielfigur, rechts werden die möglichen Attacken ausgelöst. Um die Kamera zu drehen, muss man das Bild mit dem Daumen ziehen. Der Kampf spielt sich schon sehr gut und flüssig, vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um einen mobilen Titel handelt. Wenn es an die Kletterparts geht, wird es allerdings etwas schwieriger. Hier bewegt sich unser Assassine noch etwas klobig. Bis zum Release wird dies aber sicher noch überarbeitet, falls die Probleme nicht nur durch die Handy-ungeübten Daumen des Autors verursacht wurden.