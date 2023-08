Werbung

Seit mehr als zehn Jahren befindet sich Skull and Bones mittlerweile in der Entwicklung. Nun hat Ubisofts Piratenabenteuer überraschend einen Termin für eine Closed-Beta erhalten.

Der Test wird bereits Ende August stattfinden. In Europa wird die Beta vom 25. August 2023 um 04.00 Uhr morgens bis zum 28. August 09.00 Uhr verfügbar sein. Ab dem 22. September ist der Preload online. Wer an der Beta teilnehmen möchte, kann sich auf der Seite von Ubisoft registrieren. Die Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Wer ausgewählt wird, erhält vor dem Start eine Mail. Über diese kann man auch zwei seiner Freunde einladen, um im Team in See zu stechen.

Die Beta steht allerdings nur für PC-Spieler zur Verfügung. Ubisoft hat daher auch die Mindestanforderungen bekannt gegeben, die man erfüllen muss, um den Titel auf 30 FPS spielen zu können. Als Betriebssystem wird mindestens Windows 10 benötigt. Ein Intel Core i7-4790 bzw. AMD Ryzen 5 1600 oder besser sollte ebenso vorhanden sein wie 8 GB RAM. Als Grafikkarte reicht eine NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 570. Außerdem müssen 65 GB auf dem Datenträger freigeräumt werden. Alle News rund um die Beta finden sich außerdem hier.