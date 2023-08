Werbung

Baldur's Gate 3 erschien vor knapp drei Wochen und es könnte für das Spiel kaum besser laufen. Nach dem aktuellen Stand würde es den Titel als bestes Spiel des Jahres erhalten. Um Spieler und Kritiker weiterhin für sich zu gewinnen, scheint Entwickler Larian Games auf Hochtouren an der Weiterentwicklung und Verbesserung des Rollenspiels zu arbeiten.

Auf Twitter, beziehungsweise X, wurde nun bekannt gegeben, dass der erste große Patch sage und schreibe über 1.000 Korrekturen beinhalten soll. Diese enorme Zahl an geplanten Fixes erscheint um so höher, wenn man weiß, dass die bisher erschienen 3 Hotfixes schon mehr als 500 Fehler korrigiert haben. Alleine der aktuelle Hotfix 3 behebt rund 200 Bugs.

Natürlich handelt es sich bei dieser Unmenge an Änderungen meistens um absolut minimale Dinge. Dennoch zeigt sich hier, wie viel Arbeit noch in einem scheinbar rundum gelungenen Spiel stecken kann. Dass Larian Games so sehr daran arbeitet, den Titel auch nach Release weiter zu perfektionieren, lässt darauf hoffen, dass das Spiel auch in Zukunft gewartet und upgedatet wird. Alle Patch-Notes und Infos zu den aktuellsten Updates finden sich im Blog von Larian.