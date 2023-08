Werbung

Am 03. August 2023 erschien der neueste Teil der Baldur's Gate Reihe. Das mittlerweile dritte Rollenspiel in der Dungeons and Dragons Welt von Larian Games konnte schon zum Start über 800.000 Spieler für sich gewinnen.

Mittlerweile zeichnet sich auch bei den Reviews und Tests ein klares Bild. Auf Metacritic kann Baldur's Gate 3 einen Metascore von 97 aufweisen. Damit muss sich auch Zelda Tears of the Kingdom ganz knapp geschlagen geben. Nintendos neuestes Werk kommt auf einen Score von 96. Das macht Badur's Gate 3 aktuell zum besten Spiel des Jahres 2023. Natürlich kann sich dies im Laufe der nächsten Monate noch ändern, sollte ein anderer Titel Anspruch auf den Thron erheben. Dies wird allerdings nicht leicht. Auch ein Userscore von 9,3 kann absolut überzeugen.

Offensichtlich hat sich bei diesem Spiel viel Geduld ausgezahlt. Nicht nur erschien der letzte Teil bereits vor 23 Jahren, Baldur's Gate 3 befand sich auch ganze drei Jahre im Early-Access-Status. Wer wollte, konnte den Titel bereits seit 2020 auf Steam testen. Spieler können viel Zeit für einen Durchgang einplanen. Zwischen 100 und 200 Spielstunden sind durchaus möglich. Trotz dieser langen Dauer verspricht der Titel auch einen großen Wiederspielwert. Die Welt reagiert dynamisch auf den Spielercharakter. Dadurch bieten sich bei jedem Durchgang neue Optionen.