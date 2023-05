Werbung

Nach über 30 Jahren erhält die Mortal Kombat Reihe einen Reset. Der kommende, zwölfte Teil der Serie, wird unter dem Titel Mortal Kombat 1 einen Neustart einläuten. Die Veröffentlichung ist für den 19. September 2023 geplan. Auch ein erster Trailer ging bereits online.

Darin sind etliche alte Bekannte zu finden. Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage, Kung Lao, Kitana, Mileena und Shang Tsung haben einen mal mehr, mal weniger freundlichen Auftritt. In dem Trailer geht es gewohnt blutig zu und es werden erste Eindrücke der Fatalities gezeigt, die von je her ein Markenzeichen der Reihe sind. Die extrem brutalen Hinrichtungen waren auch in der Vergangenheit immer wieder Anlass für Reibereien mit dem Jugendschutz. Der letzte Teil erschien jedoch unbehelligt und es bleibt abzuwarten, wie die Behörden im September entscheiden.

Der Reset der Timeline schließt sich Story-technisch direkt an das Ende von Teil 11 an, in welchem Liu Kang ein Gott wird. Im Trailer zeigt er den Spielern eine von ihm geschaffene, neue Welt.

Wer den Kult-Prügler vorbestellen möchte, kann dies seit heute morgen tun. Den Charakter Shang Tsung gibt es exklusive für Vorbestellungen. Weiterhin verspricht der Hersteller eine geschlossene Beta im August 2023, an der ebenfalls Vorbesteller teilnehmen können. Für alle erscheint Mortal Kombat 1 am 19. September 2023 auf Playstation 5, XBox Series X/S, Nintendo Switch und bei Steam. Vorgestellt wurden drei verschiedene Versionen: Die Standard für rund 70 Euro, Premium für 110 Euro und eine "Collector's Edition" für 250 Euro.