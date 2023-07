Werbung

2016 veröffentlichte Niantic Pokemon Go. In wenigen Monaten konnte das Spiel Millionen von Nutzern begeistern, die man im Wald ebenso wie in der Stadt auf der Jagd nach Pokemon antreffen konnte. Bis heute ist der Titel auf Mobilgeräten erfolgreich. Verschiedene andere Titel versuchten seitdem an dem Erfolg teilzuhaben. So gab es mit Monster Slayer auch ein vergleichbares Spiel im Universum von The Witcher. Nun will ein weiteres Franchise auf den Markt für AR-Games.

Space Invaders: World Defense, so heißt das neue Mobile-Game der TAITO Corporation. Es ist in enger Zusammenarbeit mit Google entstanden und die Hersteller wollen ihr gesammelten 3D-Daten bereitstellen. Damit will man die Google-Streetscape-Geometry-API erweitern, um Google Maps noch immersiver zu gestalten. Das Spiel ist im Android- und Apple-Store verfügbar. Voraussetzung ist ein Gerät, das ARCore unterstützt. Bei Android liegt der Titel aktuell bei 50.000 Downloads und einer durchschnittlichen Bewertung von 2,8/5.

45 Jahre nach dem Start der Welt der Space Invader setzt man nun also auf ein neues Spielprinzip. Augmented Reality erhält gerade durch die Ankündigung von Apples Vision-Pro-Headset wieder mehr Aufmerksamkeit. Der Trailer zu Space Invaders: World Defense zeigt, was Spieler erwartet. Über AR werden auf dem Handy in Live-Aufnahmen der Umgebung feindliche Monster angezeigt. Aufgabe der User ist es, diese zu jagen und mit Hilfe ihrer Mobilgeräte abzuschießen. Wie beim großen Vorbild Pokemon Go werden Spieler dadurch animiert, sich in ihrer Umgebung zu bewegen.