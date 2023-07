Werbung

In drei Tagen, am 13. Juli 2023 wird eine neue Charakterklasse ins Universum von Diablo eingeführt. Überraschend ist neben der Einführung an sich der Umstand, dass die Klasse nicht für den aktuellen Teil der Reihe erscheint.

In einem Live-Stream haben die Macher von Diablo angekündigt, dass der Blutritter als spielbare Klasse erscheinen soll. Allerdings geschieht dies in dem ungeliebten mobilen Teil der Spielereihe: Diablo Immortal. Nach etlichen Pay2Win-Vorwürfen meiden viele Fans des Franchise den Ableger. Möglicherweise ist die Einführung einer neuen Klasse der Versuch, weitere Spieler zu gewinnen. Schließlich ist es die erste neue Klasse seit Einführung des Kreuzritters in der Erweiterung für Diablo 3 im Jahr 2014. Der neue Krieger erscheint noch bevor der ersten Season in Diablo IV startet.

Im Vorfeld ist bereits einiges über den Blutritter bekannt. So kann er sich, ähnlich dem Druiden, in eine andere Form verwandeln und als vampir-ähnliches Monster auf seine Gegner losgehen. Spielerisch wird er als Mischung aus Paladin und Vampir beschrieben. Zusätzlich zu Nahkampfangriffen attackiert er seine Gegner mit Blutmagie. Spieler, die einen Account in Diablo Immortal besitzen, können den Blutritter ab dem 13. Juli 2023 kostenlos spielen.