Just Cause Mobile wird eingestellt

Just Cause Mobile wird eingestellt

Werbung

Die Just Cause Reihe zählt zu den erfolgreichsten Titeln von Square Enix. Um das Franchise zu erweitern wurde seit einigen Jahren an einem mobilen Ableger der Reihe gearbeitet. Nun gaben die Entwickler bekannt, dass das Projekt noch vor Veröffentlichung gestrichen wurde.

Eigentlich sollte Just Cause mobile schon 2021 erscheinen. Eine erste Early Access Phase startete auch in dem Jahr. Danach wurde die Veröffentlichung auf 2022 verschoben. Auch dieses Datum verstrich. In einem Interview mit Anne-Lou Grosbois-Favreau von Square Enix wurde nun die Befürchtung vieler Fans bestätigt: Just Cause mobile wird nicht weiterentwickelt.

Bereits am 03. Juli wurde das Spiel aus allen Stores entfernt, in denen die Early Access Version von 2021 abrufbar war. Alle im Spiel gekauften Diamanten wurden auf die Google-Konten der User zurückerstattet. Ein Grund für das vorzeitige Aus wurde nicht genannt.

Bei dem mobilen Ableger sollte es sich um einen Top-Down Shooter handeln. Wie üblich im Mobile-Gaming wäre es ein Free-to-Play Titel mit der Möglichkeit zu Ingame-Käufen geworden. Geplant waren neben Multiplayer-Modi auch Coop-Missionen und sogar eine Einzelspielerkampagne.