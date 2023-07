Dying Light 2 trifft The Walking Dead

Dying Light 2 trifft The Walking Dead

Werbung

Im November 2022 erschien das lange erwartete Dying Light 2. Eigentlich sollte der Titel dieses Jahr einen zweiten, großen Story-DLC erhalten. Leider wurde dieser Anfang Juni nun doch auf 2024 verschoben. Der erste DLC erschien bereits im November 2022 unter dem Namen Bloody Ties und wurde von Hardwareluxx angespielt.

Während der Wartezeit können sich Fans aber auf zwei kostenlose DLCs freuen. Der erste davon, Good Night, Good Luck, ist bereits erschienen und bringt unter anderem einen neuen Parkour-Stil ins Spiel. Nun hat Techland via Twitter bekanntgegeben, dass demnächst ein weiterer DLC folgt, in welchem auf die Spieler ein Crossover mit The Walking Dead wartet. Viel mehr Infos gibt es aktuell leider noch nicht.

Techland hat bereits angekündigt, dass man Dying Light 2 mindestens fünf Jahre aktiv pflegen und mit Updates und Events versorgen will. So findet im Moment das Sommer des Schreckens Event statt. Einen Plan über die aktuellen Events und die letzten Updates finden Spieler auf der offiziellen Seite des Spiels. Einen Ausblick auf kommende Events liefert meist der Twitter-Account. Dying Light 2 ist für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Im Moment ist die Standard-Edition im Steam-Sale für 29,99 Euro erhältlich.