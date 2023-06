Werbung

Fans von Aufbauspielen horchen auf, wenn sie den Namen Volker Wertich hören. Er hat 1993 den ersten Teil der legendären Siedler-Reihe erfunden und entwickelt. Auch Die Siedler 3 stammt aus seiner Feder. Die neueren Teile, die ohne Mitwirken von Wertich produziert wurden, kämpfen immer wieder mit schlechten Rezensionen. Derweil hat der Schöpfer der Serie im Februar sein eigenes Spiel namens Pioneers of Pagonia angekündigt.

Mittlerweile gibt es mehr Informationen zum Spiel. Ein neuer Trailer zeigt erste Ingame-Szenen. Einen Releasetermin für die finale Version gibt es zwar noch nicht, dafür Pläne für eine Early-Access-Version. Diese kann auf der eigenen Steam-Seite bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

Im Gegensatz zu den Siedler-Spielen sind die Gegner in Pioneers of Pagonia keine anderen (NPC-)Spieler, sondern Monster und Kreaturen in der Wildnis. Obwohl Bevölkerungszahlen bis zu 10.000 Einwohnern angekündigt werden, verspricht das Spiel, dass "jeder Warentransport, Herstellungsprozess und Entdeckungsvorgang deiner Bevölkerung nachvollziehbar in liebevollen Animationen präsentiert wird." Die genannten Highlights zusammengefasst:

tausende von animierten Arbeitern

40 Gebäudetypen und mehr als 70 verschiedene Waren und verzweigte Produktionsketten

prozedural generierte Karten

Stadtwachen, spezialisierte Kämpfer und Mystikern

wilde Tiere, Banditen und Fabelwesen als Gegner

besiedelbare Inseln

potentielle Verbündete in anderen Stämmen