Im März 2020 startete Call of Duty Warzone als Multiplayer-Erlebnis im Call-of-Duty-Universum. Der Titel wurde zum Release binnen 24 Stunden mehr als 6 Millionen mal heruntergeladen. Inhaltlich ist das Spiel mit drei Teilen der Reihe verbunden: dem Neustart von Modern Warfare von 2019, Black Ops Cold War von 2020 und Vanguard von 2021. Der Nachfolger Warzone 2.0 erschien am 16. November 2022 und orientiert sich inhaltlich an Modern Warfare II. Mit Erscheinen des Sequels wurde Teil 1 in Warzone Caldera umbenannt. Der Name bezieht sich auf eine der spielbaren Karten. Nun gaben die Entwickler in einem Statement bekannt, dass der erste Teil noch dieses Jahr eingestellt wird. Am 21. September 2023 geht Warzone Caldera offline.

Das gesamte Caldera-Gameplay, der Spielerfortschritt, die Vorräte und die Online-Dienste werden ab diesem Datum nicht mehr zur Verfügung stehen. Als Begründung für die Einstellung wird genannt, dass die Teams sich nun auf zukünftige Call of Duty-Inhalte konzentrieren sollen, "darunter auch das aktuelle Warzone Free-to-Play-Erlebnis". Gekaufte Inhalte in Warzone Caldera, die aus Käufen in Modern Warfare, Black Ops Cold War oder Vanguard stammen, werden weiterhin in den jeweiligen Spielen verfügbar sein. Betroffenen Spielern wird neben dem neuen Warzone 2.0 auch Warzone Mobile als Alternative angeboten. Die mobile Version soll bald erscheinen und einen gemeinsamen Battlepass, sowie Cross-Progression zum regulären Warzone bieten. Weitere Infos zum neuen Ableger sollen in Kürze folgen.