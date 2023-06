Werbung

Am 26. September 2023 erscheint Phantom Liberty. Das kostenpflichtige Addon für Cyberpunk 2077 ist das einzige Element, das von dem ursprünglich angekündigten Season Pass geblieben ist. Es handelt sich um einen Story-DLC, der die Haupthandlung des Spiels erneut aufgreifen und weiterführen soll. Bevor das Addon aber erscheint, wurden nun mit Patch 1.63 noch einmal etliche Änderungen an den Quests und auch an der Open World vorgenommen.

Quests Hier wurden vorwiegend Bugs behoben, die den Abschluss einer Quest verhinderten. Plötzliche Tode durch Programmfehler wurden behoben. Fehlende NPC-Spawns wurden nachgebessert.

Open World Events, die nicht getriggert wurden, wurden korrigiert. NPCs die zuvor nicht reagierten, nehmen nun an Kämpfen teil.

User Interface Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche beim Übertragen von Geld oder Daten den Text "Enemy hack in progress" anzeigte. Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte nach dem Öffnen der Karte unbrauchbar werden konnten. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der FSR-Schalter nach dem Neustart des Spiels mit aktivierter dynamischer Auflösungsskalierung nicht ausgegraut war.

Korrekturen bei Path-Tracing und DLSS

Weitere Änderungen und die Details finden sich in den offiziellen Patch-Notes.