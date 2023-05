Werbung

Dead by Daylight feiert 7-jähriges Jubiläum. In einem Livestream zum Geburtstag des asynchronen Horrorspiels wurden nun die kommenden Neuerungen präsentiert.

Ab dem 13. Juni 2023 startet der mittlerweile 28. DLC ins Spiel. Die Kapitel genannten Addons führen neue Szenarien, Überlebende und Killer ins Spiel ein. Unter dem Namen "End Transmission" geht es nun ins Weltall. Der neue Killer ist eine durchgedrehte KI an Bord eines Raumschiffes. Er heißt Singularität und nutzt Biokapseln, um das Gebiet zu überwachen und sich zwischen bestimmten Punkten zu teleportieren. Als neuer Überlebender steht ihm Gabriel Soma gegenüber, der an Bord des Raumschiffes um sein Überleben kämpft.

Dead by Daylight hat in den vergangenen sieben Jahren immer wieder mit großen Namen kooperiert. So soll es nun auch weitergehen. Am 5. Juli werden nähere Infos zur Kooperation mit Schauspieler Nicolas Cage bekanntgegeben. Er soll als Überlebender im Spiel erscheinen. Auch zwei Bands finden ihren Weg über Outfits ins Spiel. Demnächst gibt es Ingame-Equipment von Iron Maiden und Slipknot.

Zuletzt wurden noch drei Punkte außerhalb des Spiels angekündigt, die das Universum um DbD erweitern sollen. Im Juni erscheint ein Comic, ein Film wurde angekündigt und in Kollaboration mit Supermassive Games soll ein Singleplayer-Spiel in der Welt von Dead by Daylight erscheinen.