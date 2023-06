Werbung

Bei seinem Release im November 2021 hatte Battlefield 2042 noch mit vielen technischen Problemen zu kämpfen. Die Rezensionen fielen aufgrund der vielen Bugs eher durchwachsen aus. Auch Hardwareluxx berichtete. Dennoch versorgt Electronic Arts den Titel weiter mit Updates und regelmäßigen Seasons.

Season 5 ging gestern, am 07. Juni 2023 um 14.00 Uhr, online. Unter dem Namen New Dawn bringt sie einen neuen Battle-Pass sowie eine neue Map mit sich. Die Karte spielt um eine verlassene Fabrik in Tschechien. Ein entgleister Zug und ein versteckter Bunker sorgen für Abwechslung auf dem Schlachtfeld. Auch das Waffenarsenal wird noch einmal erweitert. Neu hinzu kommen:

Federgranaten

XCE-Bar Kammerverschlussgewehr

GEW-46 Sturmgewehr

BFP.50 Handkanon

Wer sich für die kompletten Patchnotes und die Inhalte des Battle-Pass interessiert, kann diese auf der offiziellen Seite detailliert nachlesen.

