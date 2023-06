Werbung

Es hatte sich bereits angekündigt, dass mit Diablo 4 auf der Entwickler Blizzard Entertainment ein enormer Erfolg zukommen würde. Allerdings scheint der aktuelle Hype um das Spiel selbst die Erwartungen des Herstellers bei weitem zu übertreffen. Zwar äußert sich der Konzern nicht öffentlich über die genauen Verkaufszahlen, aber Diablo 4 scheint die eigenen aufgestellten Rekorde in den Schatten zu stellen.

Der Konzern vermeldet, dass bereits in den ersten vier Tagen nach der Early-Access-Veröffentlichung am 1. Juni 2023 alle Spieler zusammen eine Gesamtspielzeit von über 93 Millionen Stunden zusammengetragen haben sollen. Umgerechnet ergibt das einen Zeitraum, der über 10.000 Jahre umfasst. Dies nimmt Blizzard zum Anlass, Diablo 4 zum am schnellsten verkauften Spiel in der Firmengeschichte zu küren. Damit hat der Titel ebenfalls den Rekord seines Vorgängers übertroffen.

Neben der Tatsache, dass sich Blizzard bei dem Spiel keine groben Schnitzer geleistet und deshalb ein rundum gutes Spiel entwickelt hat, verhilft dem Konzern aber auch der Umstand, dass Diablo 4 – anders als seine Vorgänger – sowohl für den PC als auch für die Spielkonsolen erschienen ist, zu diesem Erfolg.

Es dürfte ebenfalls absehbar sein, dass Activision Blizzard mit Diablo 4 ein Rekordergebnis bei den Einnahmen generieren wird. Denn allein für die Standard Edition von Diablo 4 werden derzeit 69,99 Euro verlangt. Über Deluxe Edition bis hin zur Ultimate Edition werden daraus bis zu 99,99 Euro. Hinzu kommen Mikrotransaktionen über eine Ingame-Währung, die für eine stetige Generierung von Einnahmen sorgen dürften.

Freuen wird das neben dem Konzern wohl auch die Anleger. Mit dem Veto aus Großbritannien zu der geplanten Übernahme durch Microsoft machte das Papier eine Talfahrt. Dieser Schock wurde mittlerweile verdaut und die Aktie erholte sich wieder.