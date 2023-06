Werbung

Seit einigen Jahren sind CGI-Trailer sehr beliebt bei Spieleherstellern. Das führt bei Fans allerdings immer wieder zu heftiger Kritik. Die Trailer sehen zwar fantastisch aus, aber sie zeigen nichts von den tatsächlichen Spielen. Zuletzt wurde Sony nach ihrem Showcase am 24. Mai 2023 genau dafür kritisiert. In den sozialen Medien wurden Stimmen laut, die ihren Unmut darüber ausdrückten, dass man zwar viele Trailer, aber wenig Gameplay zu sehen bekam.

Genau zu diesen Sorgen hat sich Marketing-Chef Aaron Greenberg von Microsoft XBox jetzt via Twitter-Post geäußert. Er verspricht, dass keine der First-Party-Titel, die vorgestellt werden mit reinen CGI-Trailern präsentiert werden. Viel mehr sollen alle Videos Spielszenen, Szenen aus der Engine oder eine Mischung aus Spielszenen und CGI-Cinematics zeigen. Auch sollen alle Parts der Trailer klar gekennzeichnet werden, damit Fans immer wissen, was CGI ist und was Spielszenen sind.

Der XBox Showcase 2023 findet am 11. Juni ab 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Wer am Sonntag live zusehen möchte, kann dies auf Youtube, Twitch oder Facebook. Während des Events werden die kommenden Spiele für PC, XBox und GamePasse vorgestellt, die von Mircosoft direkt oder den angeschlossenen Studios veröffentlicht werden. Dieses Jahr gibt es erneut ein Double-Feature. Bethesdas Starfield erhält eine eigene Präsentation direkt im Anschluss an den XBox Showcase.