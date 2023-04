The Last of Us

Werbung

Der erste Teil von The Last of Us gilt gemeinhin als Meisterwerk der Spielegeschichte. Nachdem der Titel satte 10 Jahre exklusiv für Playstation-Besitzer verfügbar war, erschien am 28. März das Remake auch für PC. Bei Hardwareluxx gab es auch einen Ausblick auf die verfügbaren Editionen. Zuvor veröffentlichte Entwickler Naughty Dog das Remake im September 2022 bereits für die PS5. Während die Story unverändert ist, wurde die KI der Gegner und vor allem die Grafik des Spiel stark aufbereitet und an die heutige Zeit angepasst.

Die Steam-Reviews des Titels lassen jedoch bereits nichts Gutes erahnen. Während die Konsolenversionen immer durchweg gute Kritiken erhalten haben, steht die Wertung auf der Shop-Seite von Steam bei über 14.000 Rezensionen gerade einmal auf Ausgeglichen. Hauptproblem hierfür sind technische Probleme des Titels.

Der YouTube-Kanal Digital Foundry hat sich die PC-Version genauer angesehen und sie mit der bereits zuvor erhältlichen Playstation-Version verglichen. Sein Fazit ist vernichtend. Hauptgrund hierfür sei der Hardware-Hunger des Titels. Besonders die Anforderungen an CPU und VRAM sind wohl enorm. So kann auch auf vergleichsweise starken Rechnern teilweise nur mit Einschränkungen bei der Qualität gespielt werden.

Käufer, die bei Steam zugeschlagen haben, können jedoch hoffen. Einerseits gelobt Entwickler Naughty Dog, sich mit anstehenden Patches den Problemen anzunehmen, andererseits zeigt Steam selbst Kulanz bei der Erstattung des Kaufpreises.