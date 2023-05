Werbung

Bereits für die letzte Konsolengeneration, also PlayStation 4 und Xbox One, startete Hogwarts Legacy mit Verspätung. Auch die Version für die Nintendo Switch sollte erst am 25. Juli 2023 erscheinen. Nun ist aber klar, dieses Datum ist für die Entwickler nicht zu halten und der Release des Spiels für die Switch wird sich nochmals verzögern. Neuer Termin soll der 14. November 2023 sein.

Während das magische Rollenspiel kurz nach seiner Veröffentlichung große Erfolge verzeichnen konnte, dürfte die zunehmende Verspätung für die Switch-Version dafür sorgen, dass die Portierung sich nicht in diese Erfolgsgeschichte einreihen wird. Denn wenn das Spiel in diesem Herbst erscheint, könnte der Hype um das Spiel schon lange wieder vorbei sein. Die zusätzlichen drei Monate Verzögerungen könnten sich daher nachteilig auf den Verkauf auswirken.

Obwohl es einige Spieler gibt, die nur eine Nintendo Switch ihr Eigen nennen, besitzt wohl ein großer Teil mindestens auch ein anderes Spielgerät, auf dem Hogwarts Legacy gespielt werden kann. Während das Warten auf die Nintendo Switch-Version, um die Portabilität der Konsole zu nutzen, mit einem Juli-Veröffentlichungsdatum noch lohnenswert erschien, macht es nun, da es auf den Herbst verschoben wurde, zunehmend weniger Sinn, weiter zu warten, insbesondere für diejenigen, die sich schon sehr darauf gefreut haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die Switch die leistungsschwächste der aktuellen Konsolen ist, ist die potenziell schwache Leistung von Hogwarts Legacy auf dem Gerät in Kombination mit der Verzögerung auch wenig attraktiv.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Herbst traditionell mit vielen große Spieleveröffentlichungen versetzt ist. Neuerscheinungen wie Starfield und Final Fantasy 16 werden viel Aufmerksamkeit binden und von Hogwarts Legacy ablenken. Schließlich dürfte auch der angesetzte Preis von derzeit geplanten 70 Dollar zu hoch gegriffen sein, für ein Spiel, dass sich dann bereits seit einem halben Jahr auf diversen anderen Plattformen spielen lässt.