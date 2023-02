Werbung

Dem Action-Adventure-Titel Hogwarts Legacy gingen einige kontroverse Diskussionen voraus. Ursächlich dafür waren problematische Äußerungen der Schöpferin des Harry-Potter-Universums, die Kritiker aufhorchen ließen und auch nicht alle Fans des Franchise gut fanden. Der Entwickler Avalanche Software versuchte in der Folge auf Distanz zu gehen und betonte im Hinblick auf die Kontroverse, dass die Autorin nicht unmittelbar an dem Spiel beteiligt sei. Lediglich finanziell davon profitieren würde sie.

Allerdings scheinen diese Querelen im Vorfeld dem Erfolg des Titels nicht im Wege zu stehen. Denn Hogwarts Legacy verkauft sich hervorragend, in seiner ersten Woche nach Release eher schon rekordverdächtig. Allein am PC tauchten in den ersten Tagen mehr als eine halbe Million Spieler gleichzeitig in die verzauberte Spielwelt ein, dies lässt sich zumindest der Steamdatenbank entnehmen. Und das obwohl die Performance des Titels am PC zu Beginn noch deutlich zu wünschen übrig lässt.

Dennoch erreichte am vergangenen Sonntagabend, gegen 19 Uhr (UTC), die gleichzeitige Spielerschaft dann ihren vorläufigen Höhepunkt, mit beinahe 880.000 Spielern und fügte damit dem Wert am Vorabend nochmal fast 10 % hinzu.

Damit reiht sich das Spiel definitiv in die Liste der erfolgreichsten PC-Spiele ein und setzt sich in dem Steamranking bisher auf Platz acht. Knapp davor landen nur noch New World und Elden Ring. Erst mit Cyberpunk 2077 beginnt mit den über eine Millionen Spielern gleichzeitig die absolute Speerspitze der Tabelle. Dort finden sich unter anderem vor allem Mehrspielertitel wie CS:GO oder PUBG:BATTLEGROUNDS.



Auch außerhalb des PC ist Hogwarts Legacy ein enormer Erfolg. Alle Spieleplattformen zusammen genommen soll sich der Titel auch dort unter den besten Zehn tummeln, hinsichtlich der meisten simultanen Spielerzahlen.