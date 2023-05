Werbung

Morgen, am 12. Mai 2023, soll The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch erscheinen. Kurz vor Release hat sich Nintendo nun zu der Frage, ob es im Spiel erkundbare Dungeons gäbe, geäußert.

Um den Spielern noch tiefere Einblicke zum kommenden Spiel zu ermöglichen, hat Nintendo die mehrteilige Reihe Ask the Developer veröffentlicht. Laut dem Interview sind die Dungeons in Tears of the Kingdom "riesig". Sie sollen sich am Stil der Dungeons in den traditionellen Zelda Spielen orientieren und sich somit etwas von denen des direkten Vorgängers Breath of the Wild unterscheiden. So werden die Bereiche sich optisch an die Umgebung anpassen und einen regionalen Look erhalten. Im Interview wird als Beispiel ein Dungeon genannt, der "direkt mit der Oberfläche von Hyrule verbunden ist" und ein spezielles Ereignis triggert, wenn man vom Himmel aus direkt in den Dungeon springt.

Wer die Dungeons in der Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild selbst erkunden will, kann das Spiel zum Beispiel im Nintendo Store zum Preis von 69,99 Euro herunterladen. Gleichzeitig zum Release erscheint eine Collectors Edition mit Artbook, Steelbook, Poster und 4 Pins. Ebenso bewirbt Nintendo eine neue Amiibo-Figur von Link und eine OLED-Switch im Tears-of-the-Kingdom-Design.