Neue Spiele für GeForce NOW

Werbung

NVIDIA wird seinen Game-Streamingdienst GeForce NOW in diesem Monat um weitere Spiele ausbauen. Erst kürzlich hatten wir uns die "Ultimate"-Mitgliedschaft mit einer GPU in der "GeForce RTX 4080"-Leistungsklasse angeschaut und waren positiv überrascht, wie gut das Cloud-Gaming inzwischen funktioniert, wenn denn die Internet-Anbindung stimmt.

In dieser Woche hinzukommen werden Age of Wonders 4 und Showgunners. Die weiteren Veröffentlichungen in diesem Monat sind die folgenden:

Occupy Mars: The Game (10. Mai)

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (11. Mai)

Far Cry 6 (11. Mai)

Tin Hearts (16. Mai)

The Outlast Trials (18. Mai)

Warhammer 40,000: Boltgun (23. Mai)

Blooming Business: Casino (23. Mai)

Railway Empire 2 (25. Mai)

The Lord of the Rings: Gollum (25. Mai)

Above Snakes (25. Mai)

System Shock (30. Mai)

Conqueror’s Blade

Lawn Mowing Simulator

Patch Quest

The Ascent

Highlight dürfte sicherlich Der Herr der Ringe: Gollum sein. Hier werden sowohl die Raytracing-Effekte als auch DLSS 3 unterstützt. Dies gilt natürlich nicht nur für das Spielen in der GeForce-NOW-Cloud, sondern auch für das native Rendering, lokal auf der eigenen Grafikkarte, wenn das Spiel dann am 25. Mai erscheint.

Darüber hinaus gibt es aktuell für sechs Monate einen Rabatt auf die "Priority"-Mitgliedschaft. Diese kostet 9,99 Euro pro Monat und ist nun für 29,99 Euro für sechs Monate erhältlich (kostet sonst 49,99 Euro für sechs Monate). Die "Ultimate"-Mitgliedschaft liegt bei 19,99 Euro pro Monate, bzw. 99,99 Euro für sechs Monate. Über die Unterschiede der einzelnen Mitgliedschaften kann man sich direkt bei NVIDIA informieren.