Seit Ubisoft+ im September 2019 gestartet ist, gab es immer wieder Meldungen, dass der Dienst in Zukunft auch für XBox-Konsolen verfügbar sein könnte. Nun ist es so weit. User können mit dem Multi-Access-Abo auf PC, Amazon Luna und nun eben auch XBox auf die Bibliothek von Ubisoft zugreifen. Das Spieleangebot wird ständig erweitert. Aktuell stehen laut Website insgesamt 154 Titel zur Auswahl. Die Highlights in diesem Katalog sind unter anderen Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 und Far Cry 6. Auch einige Klassiker aus dem Strategiebereich wie Die Siedler und Anno finden sich im Angebot.

Auf der XBox tritt der Dienst allerdings gegen harte Konkurrenz an. Klarer Platzhirsch ist hier Microsofts hauseigener Dienst XBox Game Pass. Der kommt mit ganzen 448 Titeln daher und ist mit 12,99 Euro für die Ultimate Edition auch noch 5 Euro günstiger als Ubisoft+ mit 17,99 Euro pro Monat. Es bleibt abzuwarten, ob sich ausreichend Spieler finden, die bereit sind, für beide Modelle zu zahlen oder sich gegen den Game Pass entscheiden.