Sports FC Futures investiert 10 Mio. in Community-Fußball

Sports FC Futures investiert 10 Mio. in Community-Fußball

Werbung

Vor circa einem Jahr wurde bekannt, dass Electronic Arts und die FIFA in Zukunft getrennte Wege gehen werden. Im Sommer dieses Jahres steht nun der Release des ersten Titels ohne Unterstützung der FIFA an. Unter dem Namen EA Sports FC soll die Reihe fortgeführt werden.

Um die neue Marke zu promoten, gibt es nicht nur ein neues Logo für die Spiele. Der FC FUTURES genannte Investitionsplan stellt 10 Millionen US-Dollar bereit, um Community-Fußball weltweit zu unterstützen und zu fördern. In einem ersten Schritt wurde gestern in der Londoner Turnham Academy die Rocky and Wrighty Arena Arena eröffnet. Anwesend waren neben anderen Prominenten der ehemalige britische Nationalspieler Ian Wright. Neben EA wurde das Projekt von der Football Foundation, der Charity der Premier League, der FA und der britischen Regierung umgesetzt.

Für den Rest des Jahres sind weitere Eröffnungen neuer Plätze und die Renovierung vorhandener Plätze geplant. Außerdem soll eine Online-Bibliothek mit Trainingsübungen bereitgestellt werden, die es Anwendern erlaubt, individuelle Trainingspläne in fünf Sprachen zu erstellen. Natürlich soll bestimmten Einrichtungen auch Equipment, wie Bälle, Trikots und Hütchen zur Verfügung gestellt werden.

In ihren 30 Jahren als Produzenten digitaler Fußballspiele konnte EA über 150 Millionen Spieler auf verschiedenen Plattformen für sich gewinnen. Für das kommende EA Soprts FC werden "19.000 lizensierte Profis, 700 Teams und 30 Ligen" angekündigt. Man wolle außerdem vermehrt in Richtung Frauenfußball und Grassroots-Fußball expandieren. Die offizielle Website verspricht weitere Informationen ab Juli 2023.