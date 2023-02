The Last of Us Part I

Werbung

Wie Sony bekannt gegeben hat, erscheint die PC-Version der Neuauflage von The Last of Us Part I am 28. März 2023. Der Titel kann ab sofort in der Digital-Deluxe-Edition sowie der Firefly-Edition im Handel vorbestellt werden.

Die Digital-Deluxe-Edition umfasst die gesamte Story von The Last of Us (2013) sowie den DLC The Last of Us: Left Behind. Vorbesteller erhalten zudem vorzeitigen Zugriff auf verschiedene Spielgegenstände und Fertigkeitsverbesserungen. Die Digital-Deluxe-Edition ist sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store erhältlich.

Darüber hinaus wird The Last of Us Part I für Steam auch in der Firefly-Edition erhältlich sein, die exklusiv im PlayStation-Store verfügbar ist. Besagte Edition bietet zusätzlich zum Inhalt der Digital-Deluxe-Edition eine limitierte Steelbook-Verpackung sowie die The Last of Us: American Dream-Comics.

The Last of Us Part I wurde von Grund auf neu entwickelt und soll unter anderem verbesserte Grafik, Charaktermodelle, Animationen, Schauplätze, KI, optimiertes Erkunden und Kampfsystem sowie neue Spielmodi bieten.

In The Last of Us Part I begleiten die Gamer Joel und die Teenagerin Ellie auf eine Reise durch die Ruinen der postapokalyptischen und von Bürgerkrieg zerrütteten Vereinigten Staaten von Amerika. Zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer gefährlichen Pilzkrankheit macht sich das ungewöhnliche Gespann auf die Suche nach einem Gegenmittel für die Pilzsporen, die die Bevölkerung in geistlose Kannibalen verwandeln.

Ein Angespielt der PlayStation-5-Version von The Last of Us Part I findet sich hier.