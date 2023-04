Werbung

Bisher ist das kanadische Studio Behaviour Interactive vor allem für sein asymmetrisches Survival-Horror-Spiel Dead By Daylight bekannt. Heute, am 04.04.2023, startet der neueste Titel der Entwickler in den Verkauf.

Bei Meet Your Maker handelt es sich nicht um einen klassischen Shooter. Vielmehr sollen hier verschiedene Elemente kombiniert werden. Die Spieler können sich ihre eigenen Festungen bauen und diese mit Wächtern und Fallen spicken. Im Multiplayer-Part des Spiels geht es dann in der Ego-Perspektive alleine oder im Koop-Modus in die Festungen anderer Spieler.

Während man selbst also versucht, die gegnerische Abwehr zu überwinden, wird die eigene Festung von anderen Spielern angegriffen. Deren Ableben hinterlässt Ressourcen, die man in die Verbesserung und den Ausbau stecken kann. So schaltet man nicht nur neue Fallen und andere Gebäudeteile frei, sondern kann auch sein Equipment nach und nach aufpolieren. Die Ausrüstung lässt sich an den eigenen Spielstil anpassen. So kann man beispielsweise vorsichtig durch die Fallen schleichen und den Wachen ausweichen oder sich mit brachialer Gewalt und Dauerfeuer seinen Weg durch die Feinde bahnen.

Die Screenshots des Herstellers zeigen bereits, dass sich der Spieler in einem postapokalyptischen Setting wiederfindet. In einer kargen Wüstenlandschaft ragen die Spielerfestungen in den staubigen Himmel. Auch die Avatare mit ihren rostigen Rüstungen und den Waffen, die selbstgebaut wirken, passen in dieses Bild. In Zukunft sollen jedoch auch andere Biome ins Spiel kommen. In einer Roadmap versprechen die Entwickler für die nächsten Monate regelmäßige Updates und neue Inhalte. Hier wird für Juni das erste große Inhalts-Upgrade Dreadshore gezeigt. Der Name und erste Bilder lassen eine Unterwasserwelt vermuten.

Das Spiel erscheint sowohl auf Steam als auch auf PS4,PS5, XBox One und XBox Series X/S. Aktuell ist noch keine Umsetzung für die Nintendo Switch angekündigt.