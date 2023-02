Werbung

In seiner neusten Client-Beta hat der Entwickler Valve eine neue Funktion in Steam implementiert, die es den Nutzern erlaubt, Spiele zwischen den Geräten über das lokale Netzwerk zu übertragen. Im Fokus dieser neuen Funktion dürften vor allem Besitzer des Handhelds Steam Deck stehen. Denn um das Gerät wirklich nutzen zu können, müssen zunächst die Spiele aus der eigenen Bibliothek heruntergeladen werden, was je nach Umfang der Spiele und der entsprechenden Internetgeschwindigkeit ein durchaus langwieriger Prozess sein kann. Zwar sticht die neue Möglichkeit nicht die Übertragungsgeschwindigkeit von etwa einem USB-Stick aus, ist aber bequemer in der Anwendung.

Um die Funktion zu aktivieren, ist allerdings die Teilnahme an dem Steam-Beta-Programm notwendig, dieses findet sich in den Einstellungen des Steam-Clients. Alle Geräte die diese Funktion nutzen sollen, müssen dazu derzeit noch am Beta-Programm teilnehmen. Hat man die Funktion eingerichtet, versucht der Steam-Client so viele Daten des angeforderten Spiels wie möglich aus dem verbundenen Netzwerk zu sammeln und zu übertragen. Wird die Verbindung zwischen den Geräten unterbrochen oder sind garnicht erst Inhalte des entsprechenden Titels vorhanden, greift der Client wieder auf die öffentlichen Steam-Inhaltsserver zurück, um den Datensatz zu komplettieren.

Möglicherweise rührt aus dem Beta-Zustand der Funktion auch der Umstand, dass sich Spiele zwar vom PC auf das Steam Deck übertragen lassen und auch auf einen anderen PC, jedoch nicht vom Steam Deck in Richtung PC. Dies lässt sich zumindest dem Changelog entnehmen:



"This feature is currently only PC -> PC or PC -> Steam Deck, and both sender and receiver must be opted into Steam Beta."

Neben dieser Funktion enthält das aktuelle Update noch einige Fehlerkorrekturen. Der komplette Changelog kann hier eingesehen werden.