Werbung

Nachdem der Epic Games Store in der aktuellen Kalenderwoche sowohl das Strategiespiel City of Gangsters als auch das Stealth-Game Dishonored: Der Tod des Outsiders kostenlos an alle Spieler verteilt, steht ab Donnerstag die Management-Simulation Recipe For Disaster im Store zum Download bereit. Voraussetzung für den genannten Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Recipe for Disaster ist ein Management-Spiel, in dem die Gamer ein Restaurant gründen und zum Erfolg führen müssen. Neben vorgegebenen Szenarien lässt sich ein freier Modus auswählen. Egal in welchem Modus, das Augenmerk liegt auf einer sorgfältigen Planung des eigenen Restaurants. Aber auch das Personal spielt bei Recipe for Disaster eine wichtige Rolle. Zusätzlich können die Speisekarten angepasst und mit Zutaten experimentiert werden. Schwerwiegende persönliche Schwächen und große Kompetenzlücken innerhalb deines Teams stören den Servicefluss und mindern den Umsatz. Neben den Kunden müssen Gesundheitsinspektoren und Kritiker von den eigenen Kochkünsten überzeugt werden.

Verantwortlich für die Entwicklung von Recipe for Disaster ist die Spieleschmiede Dapper Penguin Studios. Die Veröffentlichung erfolgte erstmals im November 2021. Auf Steam ist die Management-Simulation seit August 2022 vertreten. Insgesamt haben 441 Nutzer den Titel bewertet. Besagte Rezensionen sind dabei “größtenteils positiv” ausgefallen.

Die Systemanforderungen von Recipe for Disaster halten sich aufgrund des Alters in Grenzen. Es werden mindestens ein Intel i5-4690 oder AMD FX 4350 und 8 GB Arbeitsspeicher benötigt. Bei der Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce GTX 780 representative eine AMD Radeon R9 280X ausreichend. Empfohlen wird hingegen eine GTX 1060 6GB, bzw. eine AMD Radeon RX 580 sowie 16 GB RAM. Als Betriebssystem ist mindestens Windows 10 Pflicht.