Auch in der kommenden Woche sind wieder zwei Gratisspiele im Epic Games Store verfügbar. Vom 2. bis zum 9 Februar 2023 lassen sich sowohl das Strategiespiel City of Gangsters als auch das Stealth-Game Dishonored: Der Tod des Outsiders kostenlos herunterladen. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Bei City of Gangsters handelt es sich um ein Management-Tycoon-Spiel, in dem es darum geht, eine kriminelle Organisation aufzubauen und diese in eine wahre Goldgrube zu verwandeln. Dazu müssen Spieler die Mondscheinkneipen und illegale Destillerien verwalten. Dabei spielen die Herstellungsketten und die Verteilung der Ressourcen eine tragende Rolle. Es werden Güter geschmuggelt und die Polizei bestochen. Mit Hilfe einer zusammengestellten Crew werden Rivalen in Schach gehalten oder kurzerhand beseitigt.

Der Titel spielt im Jahr 1920 und die Prohibition in den USA hat gerade begonnen. Durch den Erlass des Kongresses wird über Nacht ein großer Teil der nationalen Wirtschaft illegal. Dies hat zur Folge, dass Bars und Kneipen schließen. Destillerien und Brauereien lassen die Geräte ruhen und Lieferanten orientieren sich um. Es beginnt das goldene Zeitalter der Schmuggler und Schwarzmärkte.

Die Spieleschmiede Arkane Studios präsentiert mit Dishonored: Der Tod des Outsiders ein eigenständiges Kapitel der Dishonored-Reihe. In der Rolle eines übernatürlichen Assassinen schlüpfen die Spieler in die Rolle der berüchtigten Billie Lurk. Die Protagonistin verbündet sich mit ihrem Mentor Daud, um den schwierigsten Auftrag aller Zeiten vorzubereiten.

Der Tod des Outsiders bedient sich dem bekannten Gameplay und Grafikstil von Dishonored 2. Laut Angaben der Entwickler stellt “Der Tod des Outsiders” einen perfekten Einstieg für alle Gamer dar, die neu bei Dishonored sind. Aber auch langjährige Fans der Reihe kommen mit dem Gratistitel auf ihre Kosten.