Die erste physische E3-Veranstaltung seit vier Jahren könnte eine besondere Rückkehr der Messe sein. Denn es machen Gerüchte die Runde, dass ausgerechnet die großen drei Spielkonsolen-Hersteller (Microsoft, Sony und Nintendo) einen Rückzieher von der E3 machen wollen, so will es das Magazin IGN in einer Reihe von vertrauen Gesprächen in Erfahrung gebracht haben.

Zu den Gründen lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nur spekulieren, denn offizielle Bestätigungen gibt es unterdessen noch nicht.

IGN will in einem Gespräch mit Xbox-CEO Phil Spencer in der vergangenen Woche erfahren haben, dass der Plattformbetreiber ein Showcase-Event zeitgleich mit der E3 plant. Der Zeitpunkt soll so abgestimmt werden, dass er "für die Presse und sogar für die Verbraucher" auf der Veranstaltung günstig ist. Daher geht IGN davon aus, dass Xbox keinen eigenen Stand auf der Messe haben wird.

Dass sich Microsoft anscheint dazu entschieden hat, physisch nicht auf der E3 vertreten sein zu wollen, ist eine Überraschung. Denn der Konzern zählte zu den namhaften Unterstützern der Messe. Spencer betonte zudem die öffentliche Unterstützung von Xbox für die E3 und dem US-Branchenverband Entertainment Software Association (ESA). Für das Jahr 2023 steht außerdem eine Reihe großer Veröffentlichungen an, die der Konzern dort hätte promoten können.

Weniger überraschend ist das Fehlen von Sony. Der Konzern entschied sich bereits 2019 wegen angeblicher Unstimmigkeiten mit der ESA gegen eine Teilnahme und plante auch auf der E3 2020 nicht präsent zu sein.

Nintendo hingegen war traditionell mit einem Stand auf der E3 vertreten, selbst nachdem der Konzern sein Direct-Format eingeführt hatte. Aber IGN will auch hier von Quellen aus der Branche erfahren haben, dass weder Nintendo noch Sony auf der E3 2023 vertreten sein werden. Ob Nintendo und Sony beabsichtigen, einen Showcase zeitlich mit der Veranstaltung zu verbinden, ist derzeit noch unklar.

Die Nachricht könnte ein schwerer Schlag für die E3 sein. Bereits 2006 bis 2008 befand sich die Messe in der Krise, schaffte aber erfolgreich einen Neustart. Die Möglichkeit der Konzerne ihre Ankündigen mittlerweile direkt über das Internet in die Wohnzimmer der Spieler zu bringen knabbert aber beharrlich an dem Grundgerüst der E3.