Mit dem Ende von Stadia hat Google seinen Spiele-Streamingdienst eingestellt. Wie der Konzern jetzt bekannt gegeben hat, wird in den nächsten Wochen ein neues Tool veröffentlicht, das allen Besitzern des Stadia-Gamepads erlaubt, die Bluetooth-Verbindung zu aktivieren. Dadurch lässt sich der Controller weiterhin nutzen. Wann genau die Software verfügbar sein wird, ist bis dato nicht bekannt.

Auch wenn Stadia das Zeitliche gesegnet hat, scheint Google mit der zugrundeliegenden Technologie weitere Pläne zu verfolgen. Laut eigenen Angaben hat sich die Plattform im großen Maßstab bewährt und geht über das Spielen hinaus. Google sieht hier Möglichkeiten, die genannte Technologie unter anderem für YouTube, Google Play und Augmented Reality (AR) zu verwenden. Details nannte Google an dieser Stelle nicht. Zusätzlich möchte der Suchmaschinenriese die Technologieplattform seinen Partnerunternehmen zur Verfügung stellen.

Das Thema Gaming ist damit bei Google keinesfalls gestorben. Es sollen weiterhin neue Tools, Technologien und Plattformen entwickelt werden. Zahlreiche Mitglieder des Stadia-Teams werden ihre Arbeit in anderen Bereichen des Unternehmens fortsetzen. Wie viele Mitarbeiter jedoch ihre Koffer endgültig packen müssen, ist nicht bekannt. Ob Google mit den freien Kapazitäten in Zukunft ebenfalls in den Handheld-Markt einsteigen wird, bleibt abzuwarten.