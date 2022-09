Remake: The Last of Us Part I ab sofort für PlayStation 5 erhältlich

Die Neuauflage des erstmals im Jahr 2013 veröffentlichten The Last of Us Part I ist ab sofort erhältlich. Das von der Spieleschmiede Naughty Dog komplett überarbeitete Action-Adventure ist exklusiv für Sonys PlayStation 5 verfügbar. Zu einem späteren Zeitpunkt erscheint der Remake jedoch auch für den PC. Einen Releasetermin gibt es bislang noch nicht.

The Last of Us Part I wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet unter anderem eine verbesserte Grafik sowie Charaktermodelle und diverse Animationen, bzw. Schauplätze. Des Weiteren haben die Verantwortlichen das Erkunden und das Kampfsystem optimiert. Zusätzlich warten neue Spielmodi auf alle Gamer. Außerdem sind die Accessibility-Features aus The Last of Us Part II inbegriffen.

Im Adventure begleiten Spieler den vom Schicksal gebeutelten Joel und die Teenagerin Ellie auf ihrer Reise durch die Ruinen der postapokalyptischen und vom Bürgerkrieg zerrütteten Vereinigten Staaten von Amerika. Zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer gefährlichen Pilzkrankheit macht sich das ungewöhnliche Gespann auf die Suche nach einem Gegenmittel für die Pilzsporen, die die Bevölkerung in geistlose Kannibalen verwandeln.

Auch Hardwareluxx hat sich in die Welt des überarbeiteten Last of Us Part 1 begeben und wird in naher Zukunft ein Angespielt des Action-Adventures veröffentlichen.