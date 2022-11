Werbung

Nachdem der Epic Games Store aktuell sowohl das Abenteuer Alba - A Wildlife Adventure als auch das Echtzeit-Strategiespiel Shadow Tactics kostenlos an alle Spieler verteilt, gibt es am kommenden Donnerstag ebenfalls wieder zwei Spiele gratis. Neben dem taktischen Rollenspiel Dark Deity verschenkt Epic den nicht jugendfreien Survival-Horror Evil Dead: The Game. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Verantwortlich für die Entwicklung von Dark Deity ist die Spieleschmiede Sword & Ax LLC. Der Titel wurde mit Hilfe der Crowdfunding Plattform Kickstarter finanziert und erstmals am 15. Juni 2021 auf Steam veröffentlicht. Neben dem PC lässt sich Dark Deity auch auf der Nintendo Switch spielen.

Die Hobby-Abenteurer verschlägt es in die Welt von Terrazael. Hier gilt es unter anderem legendäre Helden anzuführen. Zudem müssen gefährliche Artefakte gesammelt werden. Die Kämpfe im Spiel werden rundenbasiert ausgetragen.

Auf der Valve-Vertriebsplattform hat der Titel rund 1.700 Bewertungen erhalten, die "größtenteils positiv" ausgefallen sind. Bei den kürzlich abgegebenen Rezensionen haben 31 Gamer das Spiel mit "ausgeglichen" beurteilt.

Das von Saber Interactive entwickelte Evil Dead: The Game kam im Mai dieses Jahres in den Handel und basiert auf dem bekannten Evil-Dead-Franchise. Die Monster-Jäger treten in die Fußstapfen von Ash Williams und seinen Freunden aus der Kultserie Evil Dead. Alle Gamer dürfen sich über jede Menge Koop- und PvP-Multiplayer-Action freuen. In einem Team von vier Überlebenden gilt es die Umgebung zu erforschen. Auch in Evil Dead: The Game sind Artefakte von Bedeutung.

Neben einer abgesägten Schrotflinte oder einer Kettensäge stehen auch Hackbeile und andere Waffen zur Verfügung, um sich bei Evil Dead: The Game gegen diverse Monster durchzusetzen.

Momentan kostet der Titel im Epic Games Store rund 40 Euro. Neben dem Basisspiel ist Evil Dead: The Game auch als Deluxe-Edition verfügbar. Außerdem stehen zahlreiche Addons bereit.