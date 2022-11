Werbung

Microsoft baut das Angebot seines Game Pass aus und fügt dem Dienst weitere Spiele hinzu. Dazu zählt unter anderem Pentiment. In dem erst kürzlich erschienenen Adventure übernehmen die Spieler die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen im ehemaligen Skriptorium der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während der Protagonist sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen.

Außerdem steht mit Somerville ein neues Abenteuer für alle Game-Pass-Abonnenten bereit, in dem eine außerirdische Invasion die Erde in eine nie dagewesene Katastrophe stürzt.

Die beiden genannten Titel stehen ab sofort zur Verfügung. Am 17. November 2022 geht es dann mit Dune: Spice Wars für den PC weiter. Besagtes Echtzeit-Strategiespiel von Northgard-Macher lässt die Gamer in die politisch wie wirtschaftlich komplexe Welt von Dune eintauchen - in der natürlich auch der lebensfeindliche Wüstenplanet Arakis sowie das Spice eine wichtige Rolle spielen. Gefährliche Kreaturen wie Sandwürmer und konkurrierende Fraktionen stellen dabei eine permanente Gefahr dar.

Zusätzlich gibt es am besagten Datum mit Ghostlore ein actionreiches Eastpunk-RPG für den PC. Inspiriert wurde der Titel von Klassikern wie Diablo 2 und Titan Quest. Ghostlore bietet ein umfangreiches System zur Individualisierung der eigenen Charaktere.

Des Weiteren erscheint am 17. November 2022 das Point & Click-Abenteuer Norco und Lapin, ein 2D-Plattformer, der sich um eine Gruppe von fünf mutigen Kaninchen-Entdeckern und ihre Abenteuer dreht.

Weiter geht es dann am 22. November 2022 mit dem Third-Person-Shooter Gungrave G.O.R.E sowie Insurgency: Sandstorm und Soccer Story. Das große Finale folgt am 30. November 2022 mit dem Action-Shooter Warhammer 40.000: Darktide für den PC. Der 30. November stellt zudem das offizielle Veröffentlichungsdatum des neuesten Ablegers des Franchises dar. Somit ist Warhammer 40.000: Darktide direkt zum Release für alle Game-Pass-Abonnenten verfügbar.