Werbung

Nachdem der Epic Games Store sowohl den Indie-Titel Filament als auch den Shooter Rising Storm 2: Vietnam aktuell kostenlos an alle Spieler verteilt, gibt es am kommenden Donnerstag ebenfalls wieder zwei Spiele gratis. Neben dem Abenteuer Alba - A Wildlife Adventure verschenkt Epic das Echtzeit-Strategiespiel Shadow Tactics. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Verantwortlich für die Entwicklung von Alba - A Wildlife Adventure ist das mit dem BAFTA-preisgekrönte Studio Ustwo Games. Die Spieleschmiede hat außerdem "Monument Valley" und "Assemble with Care" veröffentlicht.

Die Spieler besuchen in der Rolle von Alba ihre Großeltern, die auf einer Mittelmeerinsel leben. Am Anfang freut sich die Protagonistin noch auf einen friedlichen Sommer mit ihrer Freundin Inés. Doch als Alba ein Tier in Not sieht, ändert sich die Geschichte von Alba - A Wildlife Adventure komplett.

Auf der Insel erwarten die Gamer idyllische Strände, eine antike Burg und vieles mehr. Jede Location wurde laut Aussagen der Entwickler von Hand gestaltet. Zudem findet sich auf der Insel eine vielfältige Tierwelt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Shadow Tactics ist ein Echtzeit-Strategiespiel mit Fokus auf Taktik und Stealth, welches in Japan zur Edo-Ära spielt. Ein neuer Shogun herrscht über das Land und sorgt für Frieden. In seinem Kampf gegen Verschwörungen und Aufstände rekrutiert er fünf Spezialisten, um seine Widersacher mit gezielten Attentaten, Sabotageaktionen und Spionage auszuschalten.

Der Einzelspieler-Titel wurde von Mimimi Games entwickelt und erstmals im Jahr 2016 veröffentlicht. Neben der PlayStation 4 lässt sich der Titel auch auf der Xbox One sowie Amazon Luna und dem PC (Windows, Mac & Linux) spielen.

Shadow Tactics hat von der USK eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten. Zudem ist der Titel aktuell bei Epic um 90 % reduziert und für rund 4 Euro zu haben. Für den gleichen Rabatt und Preis ist das Echtzeit-Strategiespiel ebenfalls bei Steam verfügbar. Außerdem hat der Titel auf der Valve-Vertriebsplattform mehr als 26.000 Rezensionen erhalten, die "äußerst positiv" ausgefallen sind.