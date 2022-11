Werbung

Mit Return to Monkey Island kehrte eine alte Videospielklassiker-Reihe zurück auf moderne Gaming-Plattformen. Allerdings konnten bislang nur Besitzer einer Nintendo Switch in die Welt des neuesten Ablegers des Franchises eintauchen. Dies soll sich jedoch ab dem 8. November 2022 ändern. Ab genanntem Datum ist Return to Monkey Island ebenfalls auf Microsofts Xbox Series sowie Sonys PlayStation 5 verfügbar. Außerdem ist Ron Gilberts aktuelles Abenteuer mit dem Xbox Game Pass erhältlich.

Darüber hinaus freut sich Terrible Toybox bekannt geben zu können, dass mit der Veröffentlichung von Return to Monkey Island auf modernen Konsolengenerationen auch eine neu aufgenommene deutsche Sprachausgabe Einzug in den Titel hält. Der ursprüngliche Guybrush-Synchronsprecher Norman Matt kehrt zurück und leiht dem Protagonisten erneut seine Stimme.

Return to Monkey Island ist das Comeback des Serienschöpfers Ron Gilbert und setzt die Geschichte des Adventures The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck's Revenge fort. Das Spiel modernisiert das klassische Point-and-Click-Gameplay und schafft es, den Charme der legendären Reihe in die Gegenwart zu transportieren.

Ein Hardwareluxx-Angespielt von Return to Monkey Island findet sich hier.

Wer sich aktuell fragt, ob ein Point-and-Click-Adventure das Richtige ist, sollte sich Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure genauer anschauen. Der Spin-Off von Thimbleweed Park stammt ebenfalls von Ron Gilbert und kann kostenlos heruntergeladen werden. Hier kommt zudem eine Pixelgrafik zum Einsatz.

Alle Hobby-Abenteurer, die zunächst die ersten beiden Teile der Serie spielen wollen, erhalten die Special-Edition von Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge unter anderem bei Steam für rund 8 Euro. Auf der Valve-Vertriebsplattform finden sich zusätzlich Escape from Monkey Island und The Curse of Monkey Island. Besagte Titel stammen jedoch nicht von Ron Gilbert und wurden ohne die Hilfe des Monkey-Island-Erfinders von LucasArts entwickelt.