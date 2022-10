Werbung

Auch im November 2022 hat Amazon für alle Prime-Abonnenten neue Gratisspiele im Programm. Zwar gibt es aktuell noch keine offiziellen Aussagen, jedoch wurden die kommenden Titel im Vorfeld geleakt.

Laut Aussagen der Webseite Dealabs soll unter anderen die Ultimate-Edition von Fallout: New Vegas kostenlos zur Verfügung stehen. Zudem kommen alle FIA-World-Rally-Championship-Fans mit WRC 9 auf ihre Kosten. Mit Last Day of June ist zusätzlich ein Adventure-Puzzle erhältlich. Weitere Titel sind neben Indiana Jones and the Last Crusade auch Etherborn und Whispering Willows sowie Facility 47.

Das Highlight der genannten Spiele stellt sicherlich Fallout: New Vegas dar. Das Action-Rollenspiel wurde von Obsidian Entertainment entwickelt und erstmals im Oktober 2010 veröffentlicht. New Vegas hat auf Steam über 132.000 Bewertungen erhalten, die "äußerst positiv" ausgefallen sind. Für die Ultimate-Edition werden aktuell rund 20 Euro fällig.

Wer schon jetzt in die Welt von Fallout eintauchen will, findet im Epic Games Store die Game-of-the-Year-Edition von Fallout 3 kostenlos zum Download.

Amazons Prime Gaming ist Bestandteil des kostenpflichtigen Prime-Abos. Nach Ablauf der 30-tägigen-Probemitgliedschaft werden für Prime rund 9 Euro pro Monat fällig. Studenten, Azubis und Rundfunkbeitragsbefreite Nutzer bekommen eine Ermäßigung von 50 % auf die monatlichen Kosten. Zudem beläuft sich der kostenlose Testzeitraum auf sechs Monate.