Ab sofort ist die Uncharted: Legacy of Thieves Collection von Naughty Dog und Iron Galaxy für PC bei Steam und im Epic Games Store erhältlich.Die PC-Version umfasst die zwei Titel Uncharted 4: A Thief’s End sowie Uncharted: The Lost Legacy und bietet neue, für den PC optimierte Komfort- und Grafikfunktionen. Obwohl Sonys PlayStation 5 nach wie vor die Hauptplattform der Entwickler ist, sahen die Verantwortlichen die Veröffentlichung für den PC als Chance an, ein neues Publikum zu erreichen.

Das Uncharted-Franchise umfasst eigenständige Abenteuer, in die sowohl alte als auch neue Spieler eintauchen können. Somit sind die Entwickler der Ansicht, dass Spieler problemlos mit Uncharted 4: A Thief’s End anfangen können, ohne von den Hintergründen von Nathan, Elena und Sully überfordert zu sein.

Eine der größten optischen Änderungen an der Uncharted: Legacy of Thieves Collection ist die Unterstützung für Ultra-Breitbildmonitore. Zu den Herausforderungen bei der Entwicklung gehört unter anderem, dass es in Uncharted: The Lost Legacy ein Minispiel gibt, bei dem mithilfe von Analog-Stick und haptischem Feedback ein Schloss geknackt werden muss. Da auf Tastatur und Maus beides jedoch fehlt, mussten die Verantwortlichen sich eine komplett neue Mechanik überlegen.