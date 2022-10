CD Projekt Red kündigt neue Titel an

Mit der Ankündigung von Cyberpunk 2077 sorgte die polnische Spieleschmiede CD Projekt Red bereits im Mai 2012 für großes Aufsehen unter den Gamern. Mit der finalen Veröffentlichung des Action-Rollenspiels am 10. Dezember 2020 sorgte der unfertige Zustand des Titels zwar für einige Probleme, mittlerweile hat das verantwortliche Entwicklerstudio die Kurve jedoch bekommen und Cyberpunk 2077 erlebt derzeit seinen zweiten Frühling. Jetzt hat CD Projekt Red sogar unter dem Codenamen Orion einen neuen Titel des Franchises angekündigt.

Viel ist bislang noch nicht bekannt. Verantwortlich für die Entwicklung soll das neu gegründete Studio CD Projekt Red North America sein. Allerdings haben die Arbeiten aktuell noch nicht begonnen. Ein möglicher Multiplayer wurde weder bestätigt noch dementiert.

Grundsätzlich bietet das Science-Fiction-Genre zahlreiche Möglichkeiten für spannende Geschichten. Bereits seit den 1980ern erfreut sich die düstere und durch Gewalt beziehungsweise Pessimismus geprägte Welt des Genres großer Beliebtheit in der Popkultur. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Spieleschmiede am Franchise festhält und dies weiter ausbauen möchte.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass auch andere Studios damit beginnen werden, Spiele im Cyberpunk-Universum anzusiedeln. Zumal das Genre in der Vergangenheit eher stiefmütterlich von der Videospielindustrie behandelt wurde.

Mit der Anime-Adaption Edgerunner hat Cyberpunk zudem in gezeichneter Form schon den Sprung auf die kleine Leinwand geschafft. In Zukunft dürften noch weitere Realverfilmungen folgen. Dank CGI werden keine aufwendigen Kostüme mehr benötigt und Filmemacher haben mehr Möglichkeiten als in der Vergangenheit. Dies wird auf lange Sicht auch dem Cyberpunk-Franchise der polnischen Spieleschmiede zugutekommen. Wichtig ist jedoch, dass sich die Fehler, die bei Cyberpunk 2077 gemacht wurden, beim kommenden Orion nicht wiederholen.

