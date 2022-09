Jetzt verschenkt auch Netflix Spiele an seine Abonnenten

Mittlerweile dürfen sich Spieler in regelmäßigen Abständen über zahlreiche Gratisspiele freuen. Allen voran ist hierfür sicherlich der Epic Games Store bekannt, jedoch gibt es auch bei Amazon, Microsoft oder Sony diverse Titel kostenlos. Jetzt verschenkt sogar der Streaminganbieter Netflix Videospiele. Alle Abonnenten können den Mystery-Thriller Oxenfree sowohl auf Android- als auch iOS-Geräten kostenlos spielen. Grund hierfür könnte die Übernahme des verantwortlichen Entwicklerstudios Night School Studio durch Netflix sein. Zudem arbeitet die Spieleschmiede bereits an einem Nachfolger.

Oxenfree wurde erstmals im Jahr 2016 für Windows, macOS, Linux, Xbox One und die Playstation 4 veröffentlicht. Im darauffolgenden Jahr erschien der Titel auch auf der Nintendo Switch und den genannten mobilen Betriebssystemen.

Die Story von Oxenfree beginnt mit fünf Teenagern, die sich nachts auf einer einsamen Militär-Insel zusammenfinden, auf der sich in einer Höhle mit Hilfe eines Taschenradios übernatürliche Frequenzen empfangen lassen. Nachdem die Teenager Alex und Jonas mit dem Radio ein Portal öffnen, durchleben sie eine Vision und wachen in einem ehemaligen Funkturm auf. Dort erhalten sie im Anschluss einen Notruf. In Abhängigkeit der Entscheidungen des Spielers entscheidet sich, wer von den Jugendlichen in Not zuerst gerettet werden soll. Dabei taucht der Spieler mittels einer 2,5D-Perspektive in die Welt von Oxenfree ein, bei der der Fokus auf der Protagonistin Alex liegt. Zu den wesentlichen Gameplay-Elementen zählt ein Taschenradio. Mit diesem ist der Spieler in der Lage Kontakt zu Anomalien aufzunehmen und verfügt zudem über die Möglichkeit Tore zu öffnen.

Der Mystery-Thriller gehört zur “Indiecade Official Selection 2015“ und wurde auf dem Independent Games Festival 2016 zum Gewinner der Kategorie “Excellence in Visual Art“ gekürt. Außerdem wurde Oxenfree für die 20. jährlichen DICE Awards in der Kategorie “Outstanding Achievement in Story“ nominiert.