Epic Games: Urzeitliche Kreaturen und mehr in der kommenden Woche gratis

Nachdem der Epic Games Store in der aktuellen Woche mit dem Third-Person-Adventure Spirit of the North sowie dem Indie-Game The Captain insgesamt zwei Spiele kostenlos an alle Spieler verteilt, gibt es ab dem kommenden Donnerstag ebenfalls wieder zwei Titel gratis. Sowohl das Open-World-Survival Ark: Survival Evolved als auch das Rollenspiel Gloomhaven sind ab dem 22. September 2022 erhältlich. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Ark: Survival Evolved wurde vom Studio Wildcard sowie Instinct Games und Efecto Studios beziehungsweise Virtual Basement entwickelt. Die Gamer stranden auf einer mysteriösen Insel. Sie müssen jagen, sammeln, Gegenstände fertigen, Früchte anpflanzen und einen Unterschlupf bauen, um zu überleben. Dabei spielt auch Geschick und List eine wichtige Rolle, um sich gegen Dinosaurier und urzeitliche Lebewesen durchzusetzen. Auf Steam hat der Titel über 442.000 Rezensionen erhalten. Besagte Bewertungen sind dabei “sehr positiv" ausgefallen. Dies gilt auch für die kürzlich abgegebenen Rezensionen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Gloomhaven ist eine Rollenspiel-Videospiel-Adaption des gleichnamigen Tabletop-Spiels. Nach zwei Jahren Early Access wurde Gloomhaven am 20. Oktober 2021 für Windows-PCs veröffentlicht. Das Spiel soll 2023 zudem auf der Nintendo Switch sowie der PlayStation 4 & 5 beziehungsweise der Xbox One und Xbox Series erscheinen. Gloomhaven spielt in einem mittelalterlichen Dark-Fantasy-Universum. Neben dem Singleplayer ist auch ein Online-Koop-Modus für bis zu 4 Spieler verfügbar. Jeder der 17 Charaktere besitzt eigene Fertigkeiten und mehr als 1.000 verschiedene Fähigkeiten. Es werden taktische sowie rundenbasierte Kämpfe durchgeführt, indem bei jedem Zug zwei Karten pro Söldner ausgewählt werden. Dabei lassen sich nur die obere Hälfte der einen und die untere Hälfte der anderen Karte verwenden.