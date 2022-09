Ron Gilbert ist zurück: Return to Monkey Island ab sofort verfügbar

Heute ist es endlich soweit! Alle Fans des Monkey-Island-Franchises dürfen sich mit “Return to Monkey Island” über den neuesten Ableger der Ron-Gilbert-Serie freuen. Allerdings sorgte der Titel im Vorfeld für reichlich Kritik. Mit “The Secret of Monkey Island” fiel im Jahr 1990 der Startschuss zu einer der bekanntesten und beliebtesten Adventure-Reihen. Selbst heute hat das mittlerweile über 30 Jahre alte Spiel noch Kultstatus und ist unter Spielern sehr beliebt. Somit verbinden die Spieler mit den Point-and-Click-Adventures in erster Linie eine grafische Umsetzung im Pixel-Style. Das neueste Abenteuer setzt hingegen auf eine moderne Darstellung.

Die verärgerten Fans griffen sogar den Chef-Entwickler persönlich an. Dies veranlasste Gilbert dazu, seinen Blog zu schließen und keine Informationen zu veröffentlichen. Mittlerweile hat sich der Monkey-Island-Erfinder aber wieder beruhigt. In einem Interview mit den Kollegen von Heise online äußerte sich der verantwortliche Entwickler zu den Anfeindungen. Laut ihm war die Kontroverse rund um “Return to Monkey Island” unvermeidbar. In der heutigen Zeit müsse man sich irgendwie damit abfinden. Außerdem unterhält sich Gilbert laut eigenen Angaben grundsätzlich immer gerne mit seinen Fans. Daran hat scheinbar auch die harsche Kritik am neuen Monkey-Island-Teil nichts geändert.

Return to Monkey Island setzt die Geschichte der in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelten Adventures “The Secret of Monkey Island“ und “Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ fort. Gilbert meldete sich zuletzt 2017 mit Thimbleweed Park zurück. Das Point-and-Click-Adventure, das stark an den Klassiker Maniac Mansion erinnert, wurde sowohl von den Kritikern als auch den Spielern gelobt.

Der neueste Teil des Franchises ist ab sofort sowohl für den Windows-PC als auch für den Mac sowie die Nintendo Switch erhältlich. Bei Steam kostet der Titel rund 23 Euro.