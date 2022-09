Tokyo Game Show: Microsoft präsentiert neue Game-Pass-Titel

Microsoft hat auf der Game Show in Tokio unter anderem die neuen Titel für alle Game-Pass-Abonnenten bekannt gegeben. Insgesamt wurden in Japan 22 Spiele von Xbox Game Studios, Bethesda und weiteren Partner-Studios vorgestellt. 13 Titel stammen dabei aus dem Land der aufgehenden Sonne und zwei Games wurden in China entwickelt. Außerdem erscheint am 20. September 2022 Deathloop auf der Xbox und wird Teil des Game Pass.

Das Assassinen-Game Deathloop wird von Arkane Lyons entwickelt und bietet neben einem Singleplayer auch einen Multiplayer. Die Xbox-Version enthält alle Updates, die seit Release veröffentlicht wurden. Hobby-Assassinen profitieren auf der Xbox vom Foto-Modus, zusätzlichen Accessibility-Optionen, Crossplay-Matchmaking und vielen weiteren Gameplay-Verbesserungen. Darüber hinaus erscheint in naher Zukunft das Goldenloop-Update. Besagte Aktualisierung bringt neben einer neuen Waffe unter anderem Fähigkeiten sowie Gegnertypen und ein erweitertes Ende. Death Loop kann für Xbox Series vorbestellt oder mit dem Xbox Game Pass schon vor dem Release am 20. September 2022 installiert werden.

Zudem sind Ni no Kuni: Wrath of the White Witch und die Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition ab sofort beim Game Pass mit dabei. Auch Assassin’s Creed: Odyssey und Fuga: Melodies of Steel können mit dem Microsoft-Dienst gespielt werden. Overwatch 2: Kiriko erscheint am 4. Oktober 2022. Kiriko ist die neueste Supporterin in Overwatch 2. Spieler können sich durch Wände teleportieren, um ihre Teamkameraden mit einem heilenden Ofuda zu schützen. Aber auch der Angriff auf Gegner ist mit Kunai möglich.

Das Xbox Game Studio Playground Games beginnt im Oktober mit den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Forza Horizon und präsentiert einen neuen Trailer, der die Reise des Horizon Festivals durch Colorado, Frankreich, Italien, Australien, Großbritannien und Mexiko zeigt. Das Studio wird zudem im kommenden Monat weitere Details zum 10th Anniversary Event veröffentlichen.

