Epic Games Store verschenkt erneut zwei Spiele in der kommenden Woche

Nachdem der Epic Games Store in der aktuellen Woche mit dem Weinbau-Simulator Hundred Days und dem Epic-Paket für Realm Royale Reforged zwei Spiele kostenlos an alle Spieler verteilt, gibt es ab dem kommenden Donnerstag ebenfalls wieder zwei Titel gratis. Sowohl das Third-Person-Adventure Spirit of the North als auch das Indie-Game The Captain sind ab dem 15. September 2022 erhältlich. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Spirit of the North wurde von Infuse Studio entwickelt und von Merge Games im Jahr 2019 erstmals veröffentlicht. Das Third-Person-Adventure ist neben Windows für die Nintendo Switch sowie Sonys PlayStation 4 und 5 sowie für die Microsofts Xbox One, bzw. Series erhältlich. Der Einzelspieler wurde von den Landschaften Islands inspiriert und die Geschichte basiert auf verschiedenen Teilen der nordischen Folklore.

Auf Steam erhielt Spirit of the North über 2.100 Bewertungen, die “sehr positiv” ausgefallen sind. Bei den minimalen Systemanforderungen wird neben einer Intel-Core-i5-4460-CPU und 8 GB RAM mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 960 benötigt. Aktuell kostet das Spiel im Epic Games Store rund 16 Euro.

The Captain wurde von Sysiac Games entwickelt und Ende 2021 veröffentlicht. Im Indie-Adventure übernehmen die Spieler die Rolle von Captain Thomas Welmu, einem Wissenschaftsoffizier der Spacefleet, der sich am anderen Ende der Galaxie befindet. Dabei entdeckt Welmu dunkle Mächte, die in Richtung Erde unterwegs sind. Um die Bewohner des blauen Planeten zu retten, muss der Captain die Menschen auf der Erde so schnell wie möglich warnen. Es beginnt eine spannende Reise, auf der neben zahlreichen Gefahren auch erfreuliche Dinge auf Welmu warten. Die Rezensionen auf Steam sind bei 187 Bewertungen “sehr positiv”. Auch für The Captain werden aktuell im Epic Games Store 16 Euro fällig.